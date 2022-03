È ufficiale: gli F-35A verranno prodotti in Italia

I primi 8 saranno prodotti negli Usa In una nota, Armauisse spiega che nella fabbrica verranno prodotti almeno 24 dei complessivi 36 aerei da combattimento. Attualmente si sta studiando la possibilità di realizzare in Svizzera, negli stabilimenti della RUAG, l’assemblaggio finale di altri 4 aerei. Ad ogni modo, i primi 8 saranno prodotti negli Stati Uniti e verranno utilizzati - in loco - per la formazione iniziale di piloti svizzeri.

24 aerei prodotti a Cameri (Novara)

Dopo discussioni e approfondimenti, ArmaSuisse ha raggiunto un accordo col governo statunitense e stabilito che fino a 28 dei 36 aerei saranno prodotti in Italia. Ciò significa che almeno 24 aerei saranno costruiti da Leonardo a Cameri, in provincia di Novara. Tuttavia è in corso una verifica col costruttore degli F-35A, la Lockheed Martin, per capire se i lavori di assemblaggio finale per 4 velivoli potranno essere eseguiti dalla RUAG, in Svizzera, nell’ambito degli affari di compensazione; in caso contrario, anche questi saranno prodotti a Cameri. La Lockheed Martin realizzerà i primi 8 aerei nel suo stabilimento di Fort Worth, Texas, in modo da poterli utilizzare per la formazione di pilote e piloti svizzeri negli Stati Uniti. A Cameri si trova una delle due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli Stati Uniti e l’unica in Europa. L’Italia ha partecipato al programma F-35 fin dall’inizio. Sia l’Aeronautica militare italiana che la Marina militare italiana utilizzano aerei F-35A e F-35B.