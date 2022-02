“È morto di Covid o con il Covid?”

Più informazioni in mano all’Ufficio federale di statistica

Chi è invece in possesso dei certificati di morte dettagliati è l’Ufficio federale di statistica (Ust). In questo caso “si distinguono le cause dirette del decesso e le cause concomitanti”. In questo senso, i dati riguardano però soltanto l’inizio della pandemia, dal 1° gennaio al 1° maggio 2020. In quel periodo nella Confederazione si sono contati 30’278 decessi, di cui 2’021 causati direttamente dal Covid. In 109 casi, invece, il Covid era solo una malattia concomitante.