È arrivato il primo convoglio svizzero di aiuti

Il primo convoglio di aiuti umanitari della Svizzera è arrivato alla frontiera ucraina. Lo indica oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Materiale di soccorso, tende, coperte e apparecchiature per il riscaldamento sono stati consegnati sul posto alla sezione locale di Caritas. Una tenda è stata immediatamente montata per proteggere i rifugiati che attendono al confine nella morsa di un freddo glaciale, ha twittato il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). In loco sono arrivati anche medicamenti e dei materassi sui quali stendersi per dormire.