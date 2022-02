Durata del lavoro e del riposo: il Governo approva le precisazioni introdotte

Il Consiglio federale ha approvato oggi la modifica di ordinanza volta a precisare le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo. L’obiettivo principale di questa modifica di ampia portata è semplificare l’applicazione di tali disposizioni e adattarle alla prassi in vigore. In questo modo si intende ad esempio uniformare a livello svizzero il rilascio dei permessi per lavoro notturno e domenicale.

Le disposizioni oggetto di revisione, elaborate nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli organi d’esecuzione cantonali e della Seco, sono state finalizzate nel 2021. La revisione riguarda diversi articoli delle ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro (Oll 1 e Oll 2) e intende in particolare semplificare l’applicazione della legge per garantire meglio la protezione dei lavoratori, nonché chiarire la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro. Vengono ad esempio adeguate e uniformate tra i Cantoni le competenze e le condizioni per l’autorizzazione del lavoro notturno e domenicale.