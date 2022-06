Due edifici industriali distrutti dalle fiamme a Rebstein

Un grosso incendio scoppiato ieri sera in un edificio industriale a Rebstein (SG) si è poi esteso a un secondo stabile in prossimità dei binari ferroviari. Entrambi gli immobili sono stati distrutti dalle fiamme. I danni ammontano a milioni di franchi. Le cause dell'incendio, che stamane non era ancora stato domato, non sono al momento note, ha comunicato la polizia cantonale sangallese.