Due anni con condizionale per vendita illegale armi

Il Tribunale penale federale (Tpf) di Bellinzona ha condannato un ex dipendente di un negozio di armi di Ginevra a una pena detentiva di due anni, sospesa per tre anni, e a una multa di 3000 franchi per violazioni multiple della legge sul materiale bellico. L'uomo, che aveva venduto illegalmente centinaia di armi all'Arabia Saudita, dovrà inoltre proseguire la terapia ambulatoriale che sta seguendo. La Corte degli affari penali ha confermato le accuse di violazione della legge sul materiale bellico, di frode nel pignoramento e di guida in stato di ebrezza.

Il tribunale ha tenuto conto della responsabilità leggermente ridotta dell'imputato 56enne e della sua dipendenza dall'alcol al momento dei fatti. Il verdetto, raggiunto nell'ambito di un procedimento abbreviato, è in linea con le richieste del Ministero pubblico della Confederazione (Mpc) ed è stato accettato dell'interessato. È quindi in linea di principio definitivo.

I fatti sono venuti alla luce alla fine di ottobre 2018 quando il 56enne è stato fermato sull'autostrada A1 in stato di ebrezza, con una concentrazione di alcol nel sangue decisamente superiore al consentito. Perquisendo il veicolo, i poliziotti scoprirono un revolver della marca Colt Python carico e una scatola di proiettili sotto il sedile del passeggero.

Nessun permesso

L'accusato non aveva una licenza per acquistare o portare armi: ha detto agli agenti di polizia che voleva suicidarsi. L'indagine ha mostrato che dal 2008 l'uomo lavorava in un negozio di armi di Ginevra. Secondo l'accusa, ha acquistato 77 armi e accessori per la sua collezione privata - tutti senza il permesso necessario - dai clienti del negozio in cui lavorava lasciando credere loro che erano acquisti per la società.