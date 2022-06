Droga dello stupro: “Denunciate”

Nel Canton Friburgo sono recentemente emersi numerosi casi di intossicazione da Ghb o altre sostanze simili. Ghb è l’acronimo di acido gamma-idrossibutirrico, un inibitore della volontà comunemente noto come droga dello stupro. Un incremento che ha spinto le autorità coinvolte a reagire sul piano, si legge in una nota della Polizia cantonale friburghese. Una direttiva del Procuratore generale pubblicata oggi, inoltre, invita le vittime di presunte intossicazioni da Ghb a denunciare ed effettuare dei controlli medici.

“Non vi denunciamo per altre droghe”

Molte vittime, però, potrebbero essere spaventate e rinunciare alla denuncia perché hanno consumato altre droghe che potrebbero essere rilevate dai test. “Se le analisi dovessero mettere in evidenza il consumo di altre sostanze proibite, nessuna procedura penale sarà aperta per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti”, si legge.