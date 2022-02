Donne nell’esercito: record di reclutamenti

Alto grado di idoneità

Più in generale, nei sei centri di reclutamento sono state valutate in via definitiva 31’246 persone, con 22’643 di queste che sono state assegnate all’esercito e 2665 alla protezione civile. Il grado d’idoneità è pari quindi all’81% e le persone inabili dal punto di vista medico sono state 5938, mentre quelle rimandate per altri motivi sono state 1478. L’idoneità al solo servizio militare si è attestata al 72,5%, con variazioni a livello cantonale fra il 62,5% e il 91,9%. A causa della pandemia di coronavirus, fino a giugno 2021 il reclutamento è stato svolto solo in forma adattata e con un numero ridotto di persone. I motivi di idoneità possono essere fisici, psichici o misti. Le principali cause fisiche che portano a essere “scartati” sono problemi dell’apparato motorio. Riguardo alle cause psicologiche, vengono menzionati deficit nella resistenza mentale, ansia e consumo di droghe.