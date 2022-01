“Dobbiamo tornare rapidamente alla normalità”

Via la quarantena

Alla domanda relativa a quale misura dovrebbe essere abbandonata per prima, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha menzionato la quarantena che, a suo avviso, è il provvedimento che genera i maggiori oneri economici. Il “ministro” della sanità Alain Berset dal canto suo aveva ventilato la prospettiva di sopprimere sia la quarantena per le persone che sono state in contatto con infettati dal coronavirus sia l’obbligo del telelavoro. Inoltre, Berset aveva annunciato consultazioni sull’adattamento di ulteriori misure.