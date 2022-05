“Dobbiamo procedere con i richiami vaccinali”

Il direttore del settore medico di Moderna Paul Burton mette in guardia la Svizzera, che potrebbe secondo lui doversi confrontare a una nuova ondata di Covid in autunno. In un’intervista al Blick, il dirigente della farmaceutica americana afferma che la pandemia non è ancora finita e che “non raggiungeremo lo stato endemico in tempi prevedibili. Ci saranno molte altre varianti, forse anche più gravi. E che la variante Omicron sia più leggera è un’idea sbagliata”. Secondo Burton, infatti, in termini di ospedalizzazioni la variante Omicron è tanto grave quanto la Delta.

Strada per l’endemia

Il dirigente di Moderna identifica tre fattori che, se adeguatamente seguiti, potranno condurre a un reale stato endemico del virus: il porto della mascherina (“che dobbiamo smettere di considerare una sconfitta”), una condivisione su larga scala di dati affidabili sul Covid e continuare con i richiami vaccinali, che per Burton dobbiamo ricevere “anno dopo anno, perché il virus non sparisce”.

Adesso, massimo in autunno

Secondo Burton già questo sarebbe il momento corretto per ricevere un’ulteriore dose di vaccino. “Se non adesso, occorre procedere al richiamo entro l’autunno”. Il “booster” dovrebbe essere somministrato a tutte le categorie d’età.