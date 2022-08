“Dobbiamo difendere i nostri valori”

“I nostri valori sono in gioco ora”

“I nostri valori sono in gioco ora”, ha affermato la “ministra” di giustizia e polizia alla luce della guerra in Ucraina in un discorso tenuto dal Moléson (FR), una montagna delle Prealpi meta di escursioni e con una vista mozzafiato sui cantoni di Vaud e Friburgo. “Stavamo appena superando una crisi sanitaria senza precedenti, quando improvvisamente la Russia ha attaccato l’Ucraina proprio sotto i nostri occhi stupefatti”, ha aggiunto la consigliera federale liberale radicale di San Gallo. Da un giorno all’altro, carri armati sono spuntati in una città europea: un paese viene occupato e aree residenziali vengono distrutte con razzi e mortai.