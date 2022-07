Divieto di prostituzione per ucraine: due Udc protestano

“Un’area sensibile”

A criticare la raccomandazione della Segreteria di Stato per la migrazione (Sem) sono stati i gran consiglieri Udc Valentin Landmann - ex giudice e avvocato noto in particolare per aver difeso gli interessi di prostitute, Hells Angels, neonazisti e altri gruppi marginali - e il suo collega di partito Roland Scheck. Sottolineando che la prostituzione è in tutto e per tutto legale in Svizzera, i due deputati ritengono che anche chi si trova sotto la protezione dello statuto S dovrebbe poter lavorare in questo settore. Rifiutare loro un permesso di lavoro sarebbe quindi arbitrario. Nel valutare caso per caso - sottolinea invece il governo cantonale nella sua risposta - l'Ufficio cantonale del lavoro segue le raccomandazioni della Sem, che classifica l’industria del sesso come “area sensibile con potenziale rischio di abuso”.