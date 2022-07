Disoccupazione ai minimi da 20 anni

A giugno il tasso di disoccupazione in Svizzera è sceso al 2,0%, rispetto al 2,1% di maggio. Le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC) erano 92'511, ossia 5493 in meno in confronto al mese precedente. In calo anche i dati ticinesi