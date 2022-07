Disguido aereo, nessuna procedura contro Berset

Non ci sarà alcuna conseguenza giuridica in Francia per il consigliere federale Alain Berset, costretto ad atterrare il 5 luglio dalla polizia dell’aria francese mentre stava pilotando da solo per diporto un aereo noleggiato. Lo indica una nota odierna della diplomazia francese.

Cosa ha fatto scattare l’operazione di polizia aerea

Il “ministro”, partito dalla Svizzera con un Cessna 182, è atterrato a Dole intorno alle 15.00 per espletare le formalità doganali. In seguito ha ripreso il viaggio diretto a Châtellerault volando a 2900 metri di altitudine. Stando a quanto dichiarato a Keystone-ATS da Frédéric Journès, ambasciatore francese in Svizzera, il consigliere federale friburghese aveva ricevuto l’autorizzazione al transito. Tuttavia, verso le 16:23 il suo aeroplano ha attraversato per un breve tratto l’area riservata dell’aeroporto militare di Avord, facendo scattare l’operazione di polizia aerea; due caccia lo hanno intercettato. Costretto ad atterrare a Thouars, Berset è stato sottoposto a un controllo da parte dei gendarmi. In seguito, ha potuto riprendere il volo.