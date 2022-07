Discarica di Tavannes in preda alle fiamme

Impiegati 50 uomini

Un cumulo di immondizia ha preso fuoco per motivi sconosciuti in un capannone della discarica Celtor verso le 20.30, sprigionando un denso fumo nero visibile da notevole distanza. Circa 50 uomini hanno combattuto fino all’alba per riportare l’incendio sotto controllo. A causa di una mancanza di pressione, l’approvvigionamento di acqua per le operazioni di spegnimento si è rivelato complicato. Sono quindi intervenuti anche degli agricoltori, che hanno rifornito i pompieri. Al momento del rogo, lo stabilimento era chiuso e nessuno si trovava nei paraggi. Per ora, visti i danni subiti e gli ultimi lavori in corso, la discarica non verrà riaperta.