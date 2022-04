Disagio psicologico in aumento fra i giovani

Fenomeno in aumento dal 2020

Ma a partire dal settembre del primo anno di coronavirus, nel 2020, tuttavia, la curva ha puntato nettamente verso l'alto. A essere maggiormente colpite erano le ragazze e le giovani donne che soffrivano di depressione. Anche i ricoveri in ospedale in seguito a tentativi di suicidio sono aumentati significativamente dal 2017, pure in questo caso il fenomeno riguardava maggiormente le ragazze e giovani donne. Nessuna tendenza simile è stata osservata nelle persone di 19 anni o più. Le statistiche della polizia non mostrano alcun aumento dei tentativi di suicidio nel primo anno della pandemia. A causa della crescita delle chiamate di consulenza ai numeri di emergenza come quello di Pro Juventute, l'Obsan ritiene che il numero di casi non denunciati sia alto. Per saperne di più bisogna attendere le cifre dei suicidi del 2020.