Diritti sessuali in Svizzera, si può fare meglio

La Svizzera deve migliorare la propria politica in materia di salute sessuale. L'organizzazione Salute sessuale svizzera (SSCH), in collaborazione con Sexual Right Initiative, ha consegnato un rapporto alternativo sul tema al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.

Le richieste

Le due associazioni chiedono fra le altre cose contraccettivi gratuiti, un'educazione sessuale più inclusiva e una migliore situazione a livello di salute nelle questioni di genere, si legge in un comunicato odierno. SSCH chiede poi una strategia nazionale di salute sessuale che venga applicata da tutti i Cantoni. Lo scopo è promuoverla in maniera globale, eliminando le discriminazioni per quel che riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie. Uno degli obiettivi della SSCH, partner dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è colmare le lacune giuridiche in materia di protezione contro le discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI+.

Un tema ricorrente