Dirigenza Migros "Questione risolta per questa generazione"

Per i vertici di Migros con il voto negativo dei soci delle dieci cooperative regionali il tema della vendita di alcolici è ora archiviato. "La questione è stata risolta almeno per questa generazione", ha affermato in una conferenza stampa Fabrice Zumbrunnen, presidente della direzione generale della Federazione delle cooperative Migros (FCM).

Il vantaggio è che la dirigenza può tornare ora a concentrarsi su altri problemi, come le difficoltà delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei prezzi delle materie prime, ha aggiunto il manager, che non si lamenta per gli introiti che mancano non potendo vendere vino e birra. "Abbiamo abbastanza prodotti innovativi e siamo ben posizionati per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita".

La presidente dell’amministrazione (così si chiama l’organo) di Migros Ursula Nold ha detto che il no scaturito dalle urne "non è una sconfitta per la dirigenza". Dopotutto la discussione non è stata avviata dai vertici, bensì dalla base. La maggior parte degli organi di Migros aveva effettivamente raccomandato il sì, "ma non abbiamo mai voluto vincere a tutti i costi".

Da parte sua Zumbrunnen ha detto di non aver interferito. "Ho espresso esattamente un voto come tutti gli altri", ha detto. Il numero uno di Migros si è comunque rallegrato per la chiarezza del risultato.

E un vincitore chiaro, secondo Nold, c’è: "è la democrazia Migros". Il grande riscontro mediatico, le discussioni sui media sociali e l’alta affluenza alle urne (si è espresso quasi un terzo dei 2,3 milioni di soci) rendono la dirigenza orgogliosa.