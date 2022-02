Direttori cantonali sanità frenano su abolizione certificato

Richiesta di politica ed economia

La settimana scorsa, un’alleanza costituita da esponenti dei partiti borghesi, come anche Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Federazione dell’albergheria e della ristorazione svizzera GastroSuisse, l’associazione che riunisce i centri fitness e l’associazione nazionale di settore che rappresenta le preoccupazioni dell’industria delle comunicazioni in diretta (EXPO EVENT Swiss LiveCom) avevano chiesto la revoca immediata di tutte le misure adottate per contrastare il coronavirus. Oggi l’UDC, in un comunicato, ha ribadito la richiesta di porre fine all’obbligo del certificato Covid.