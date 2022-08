Difterite al centro di richiedenti d’asilo: 8 i casi

Dopo i 6 di ieri, i casi di difterite identificati nel centro federale per richiedenti asilo allestito nell'ex Zieglerspital di Berna, situato nella parte meridionale della città, sono saliti a 8. Tutte sono in isolamento e in buono stato di salute, senza sintomi di problemi respiratori, come riferisce oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Attualmente 175 persone in quarantena

Ieri due piani del centro erano stati messi in quarantena dopo che era stata confermata con i test della tossina la difterite faringea in due persone e diagnosticata l'infezione in altre quattro. Nel frattempo, i test hanno rilevato altri due malati. In quarantena ci sono 92 richiedenti asilo minorenni non accompagnati su un piano, e 83 richiedenti asilo su un altro.

Vaccinazioni, antibiotici e mascherine

Dopo la scoperta dei malati, gli altri residenti dell'edificio per richiedenti asilo sono stati vaccinati contro la difterite. Sui due piani in cui è stata imposta una quarantena, è stata inoltre somministrata una profilassi antibiotica per ridurre al minimo il rischio di infezione.Secondo quanto ha riferito oggi la SEM, solo gli ospiti e il personale del centro che non sono malati sono autorizzati a lasciare il posto, ma devono portare una mascherina protettiva.

Rischio stabile per la popolazione

Grazie all'elevata copertura vaccinale, non c'è un aumento del rischio per la popolazione, ha sottolineato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Come in altri Paesi industrializzati, la difterite faringea è stata praticamente eradicata in Svizzera grazie alle vaccinazioni. Secondo l'UFSP, l'ultimo caso risale al 1983.