Dieci arresti per certificati Covid falsificati

Dieci persone sono state arrestate nel canton San Gallo per aver emesso illegalmente più di 9000 certificati Covid e chiesto come compenso per ogni documento centinaia di franchi. Tre si trovano tuttora in carcere preventivo. Tutti devono rispondere di falsità in documenti e, a seconda dei casi, di altri delitti. Lo indica una nota diramata stamani dal Ministero pubblico di San Gallo e dal Dipartimento cantonale della sanità. Tutti i dieci imputati erano in qualche modo attivi nell’emissione dei certificati.

Tutti giovani

Alcuni erano dipendenti di centri per test del coronavirus: stando alle indagini, tuttora in corso, si presume che abbiano abusato in privato dei loro conti per tale attività. Più precisamente, avrebbero permesso ad altri, dietro pagamento, l’accesso ai loro conti per produrre documenti falsi. Gli imputati, che beneficiano della presunzione di innocenza, sono otto uomini di nazionalità svizzera (quattro), serba (tre) e irachena (uno), nonché due donne, una serba e una croata. Tutti hanno al massimo 30 anni, essendo nati tra il 1992 e il 2002. La procura ha chiesto, e ottenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il carcere preventivo per sette imputati. Tre di loro sono attualmente ancora detenuti. Le indagini, iniziate all’inizio dello scorso mese di dicembre dopo una segnalazione al Dipartimento cantonale della sanità, hanno finora permesso di identificare oltre 9000 emissioni illegali di certificati. Il 22 dicembre scorso il Cantone ne aveva già annullati oltre 8000.