Detenuto trovato morto nella prigione di Briga

Un detenuto di 42 anni, cittadino straniero residente nella regione, è stato trovato senza vita oggi nella prigione di Briga, in Vallese. Si tratta del terzo decesso registrato quest’anno in un penitenziario vallesano. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta. In luglio e in agosto, altri due detenuti sono morti nella prigione di Sion, indicano oggi le autorità vallesane.