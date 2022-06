Delitto Kümmertshausen, riparte appello maxiprocesso

Il corpo senza vita dell'uomo fu trovato legato e imbavagliato nella sua abitazione. A causa della complessità del caso e dei numerosi imputati, 8 in totale, anche il processo davanti alla seconda istanza rischia di protrarsi per mesi. Il delitto portò gli inquirenti sulla pista di un'organizzazione criminale dedita al traffico di migranti e di droga, costituita essenzialmente da curdi di Turchia.

La sentenza di primo grado Nel marzo 2018, dopo oltre 40 udienze protrattesi per più di un anno, il Tribunale distrettuale di Kreuzlingen ha emesso la sentenza di primo grado contro i 14 membri dell'organizzazione criminale.

Il principale accusato, un iracheno oggi 52enne, è stato condannato a quattordici anni di reclusione per istigazione alla rapina e altri reati, ma contrariamente alla richiesta dell'accusa non è stato riconosciuto colpevole di istigazione all'omicidio.

Responsabile dell'uccisione è invece stato giudicato un 43enne turco, già informatore della polizia e principale testimone della vicenda, che è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere per omicidio con dolo eventuale.

Ci sono state anche altre condanne per vari reati come estorsione, infrazioni alle leggi sulle armi e sugli stupefacenti, come pure assoluzioni da singole accuse. Cinque imputati hanno nel frattempo accettato la sentenza di primo grado, mentre un altro è nel frattempo deceduto.