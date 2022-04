Deficit di 5,4 miliardi per la Confederazione

Il consuntivo consolidato, spiega una nota governativa odierna, fornisce un quadro generale della situazione inerente alle finanze, al patrimonio e ai ricavi della Confederazione intesa come gruppo. Sono considerati, ad esempio, anche i risultati delle imprese parastatali e delle assicurazioni sociali. Come detto, il risultato è principalmente causato dai provvedimenti adottati per far fronte alla pandemia. Le spese sostenute in quest’ambito sono ammontate a 13,9 miliardi (2020: 16,8 miliardi). Le entrate sono cresciute di 3 miliardi rispetto all’anno precedente, attenuando la perdita d’esercizio.