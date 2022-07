Decathlon richiama il canestro mobile “B900 BOX NBA”

Decathlon, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), richiama il canestro mobile da pallacanestro “B900 BOX NBA” della marca “TARMAK” (codice articolo 8618940 ) a causa del rischio di lesioni. L’attrezzatura in questione potrà essere cambiata gratuitamente.

Come devono comportarsi i consumatori?

I consumatori in possesso di uno dei suddetti canestri mobili sono invitati a telefonare al servizio clienti di Decathlon (032 756 70 70) per verificare se la loro attrezzatura da pallacanestro rientra effettivamente in questo richiamo. L’attrezzatura in questione potrà essere cambiata gratuitamente.