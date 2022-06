Dati vaccini salvati e, forse, restituiti

I dati sanitari inseriti nella piattaforma lemievaccinazioni.ch, ora in fase di liquidazione per problemi di sicurezza, sono stati salvati e non dovranno per il momento venir cancellati come chiedeva Mister Dati. Ora l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta esaminando il modo di restituire tali informazioni ai legittimi proprietari. In una prima nota odierna dell’UFSP, si legge che le autorità sanitarie hanno portato a termine con successo un ultimo tentativo per salvare i dati relativi alle vaccinazioni senza bisogno di cancellarli. L’acquisizione dei dati da parte del Dipartimento della salute e della socialità di Argovia, realizzata con la collaborazione dell’UFSP, rispecchia quanto auspicato dall’Incaricato per la protezione dei dati e i relativi requisiti.