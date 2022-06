Danza, abusi all’Accademia di Zurigo

Disturbi alimentari

Stando a un recente articolo del settimanale, all’accademia venivano applicati severi requisiti di peso da rispettare, che hanno provocato in alcuni casi dei disturbi alimentari negli interessati. Inoltre, ex studenti nei loro resoconti hanno parlato dell’insorgere di depressione, ansia e persino pensieri suicidi. È pertanto stata avviata un’indagine amministrativa, i cui risultati dovrebbero essere noti alla fine del primo trimestre del 2023. In reazione a ciò, si legge in comunicato diffuso oggi in serata dall’Università delle Arti di Zurigo (ZHdK) alla quale la TaZ è affiliata, il direttore generale Oliver Matz e la direttrice artistica Steffi Scherzer hanno deciso “a malincuore”, ma di comune accordo, di fare un passo indietro.