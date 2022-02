Damien Cottier nuovo capogruppo PLR alle Camere

Chi è Damien Cottier

Eletto in Consiglio nazionale nel 2019 e membro della Commissione delle istituzioni politiche, Cottier ha una lunga esperienza parlamentare a livello cantonale. È stato deputato per più di dieci anni e in particolare capogruppo in Gran Consiglio. Laureato in lettere all’Università di Neuchâtel e diplomato in relazioni internazionali a Ginevra, si è fatto un nome come assistente personale del consigliere federale Didier Burkhalter per otto anni, tra l’inizio del 2010 e la fine del 2017. Ha anche un’esperienza internazionale poiché ha rappresentato la Svizzera alle Nazioni Unite nella Missione permanente a Ginevra come capo della sezione affari umanitari dal 2018 fino a febbraio 2020. Il consigliere nazionale presiede attualmente la delegazione svizzera all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo.