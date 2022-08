Dal ghiacciaio spuntano i resti di un aereo precipitato 54 anni fa

Un aereo precipitato 54 anni fa

Si tratta di un Piper Cherokee, immatricolato HB-OYL, che si era schiantato il 30 giugno 1968 con tre persone a bordo, tutte decedute. In una nota diffusa nel pomeriggio, la polizia cantonale sottolinea come all’epoca i mezzi tecnici per recuperare un relitto d’aereo caduto in zone di difficile accesso erano limitati. I corpi delle tre persone morte nello schianto erano invece state portate a valle. Con lo scioglimento del ghiaccio, alcuni rottami sono ora riapparsi.