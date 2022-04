Dal 2009 mai così tante donne in carcere

È dal 2009 che in Svizzera non ci sono così tante donne in carcere. Il dato emerge da un rivelamento dell’Ufficio federale di statistica (Ust) e si riferisce al 31 gennaio scorso. Nelle carceri svizzere le detenute sono 380, ovvero il 6% dei detenuti (erano il 6,2% nel 2009). “Quasi la metà di queste donne (48%) stava scontando una pena o eseguendo una misura e il 31% si trovava in carcerazione preventiva”, scrive nel comunicato l’Ust. In totale, il 31 gennaio erano incarcerate 6’310 persone, sei in meno rispetto allo stesso giorno del 2021. Il tasso di occupazione delle carceri svizzere era dell’86,0%. Fra le 1’872 persone in carcerazione preventiva, 472 erano svizzere e 1’400 straniere.