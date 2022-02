Da marzo possibile ottenere la terza targa per portabici

Si tratta, in sostanza, di una copia di quella posteriore ma è contraddistinta - per evitare eventuali abusi - da un colore rosso anziché bianco ed è ammessa esclusivamente se associata alle altre due targhe del veicolo, spiega in una nota l’USTRA, aggiungendo che il suo utilizzo è facoltativo: in futuro sarà ancora consentito smontare la targa posteriore e collocarla sul portabici. Impossibile affrettare i tempi, però: “Ad oggi le targhe non potranno essere fornite prima di fine marzo; essendo realizzate su ordinazione, a differenza di quelle del veicolo non possono essere prodotte in anticipo”, scrive l’USTRA.