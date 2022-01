Da Berna improbabili grosse novità

Non bisogna attendersi nuove misure particolari dal Consiglio federale. Secondo il Blick, non vi sarebbe la necessità, da parte del Governo, di adottare degli accorgimenti. La situazione, al momento, appare infatti stabile, come si vede dal numero di pazienti in terapia intensiva (270) che si mantiene al di sotto della soglia critica dei 300.