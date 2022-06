Da Berna ancora sanzioni contro la Russia

Embargo sul petrolio greggio Le nuove misure prevedono in particolare un embargo sul petrolio greggio e su alcuni prodotti petroliferi provenienti dalla Russia. Con la ripresa delle sanzioni europee, anche in Svizzera sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni.

Divieto di fornire servizi

L’embargo prevede anche il divieto di fornire determinati servizi, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, in relazione con il trasporto di petrolio e di alcuni prodotti petroliferi russi, a prescindere dalla destinazione. Così come avviene nell’UE, in Svizzera l’embargo entrerà in vigore gradualmente entro l’inizio del 2023.