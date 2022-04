Da 200 a 600 franchi per chi ospita profughi ucraini

Molti profughi sono già alloggiati presso famiglie, soprattutto attraverso iniziative private, precisa un comunicato della cancelleria cantonale. L’Ufficio cantonale degli affari sociali e la Conferenza dei presidenti dei comuni propongono ora un accordo finanziario per indennizzare le famiglie ospitanti. Gli aiuti dovrebbero ammontare a 250 franchi al mese per una persona, 380 franchi per due persone, 460 franchi per tre, 530 franchi per quattro e 600 franchi per cinque persone o più. I servizi sociali comunali e regionali responsabili dell’asilo sono incaricati degli accertamenti e del pagamento dei contributi.