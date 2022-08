Cybersicurezza, “nuove norme insufficienti”

Con l’aumento degli attacchi informatici in Svizzera, gli esperti accusano i politici di non fare abbastanza. Questi ultimi si rifiuterebbero di prendere misure drastiche per non “complicare la vita delle aziende”, ma alla fine questo atteggiamento costerà di più all'economia, avverte uno di loro. Pure l'immagine della Svizzera ne risentirà, ha dichiarato Stéphane Koch, specialista in cybersicurezza e vicepresidente della società di sicurezza Immuniweb in un'intervista pubblicata oggi dai quotidiani romandi 24 heures e Tribune de Genève. “Anche le nuove leggi sulla protezione dei dati o sulla sicurezza delle informazioni non sono sufficienti”, ha detto. Il ginevrino ritiene che le aziende debbano essere obbligate per legge a garantire la loro sicurezza informatica, altrimenti “dovrebbero essere ritenute responsabili in caso di perdita di dati o di attacchi”.