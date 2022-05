Cyberincidenti: raddoppiate le segnalazioni

Nel 2021 il Centro nazionale per la cybersicurezza (Ncsc) ha ricevuto 21'714 segnalazioni di cyberincidenti, quasi il doppio rispetto all'anno precedente (10'833). La maggior parte di questi ha però riguardato tentativi di attacchi che non hanno avuto successo.

Le casistiche

Come nel 2020 gli incidenti notificati più di frequente sono stati i tentativi di truffa (oltre 11'300). Nel primo semestre si è registrata una predominanza di casi di “fake sextortion”, in cui i ricattatori minacciano, in caso di mancato pagamento di un riscatto, di pubblicare foto compromettenti a sfondo sessuale. Le segnalazioni relative a tale fenomeno sono sostanzialmente diminuite nel secondo semestre. Da ottobre sono invece aumentate quelle di e-mail minatorie, nelle quali gli autori si fingono autorità di perseguimento penale e chiedono alla vittima di pagare una multa o una cauzione. Altri tipi di segnalazioni frequenti nel 2021 sono stati la truffa dell'anticipo (2’704), quella dell'investimento (397), quella del Ceo (394) e le truffe relative ad annunci (820). Per quanto riguarda queste ultime, nella maggior parte dei casi al venditore veniva richiesto di anticipare delle somme per un presunto trasporto, precisa il Ncsc.