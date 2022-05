Cure infermieristiche: attuazione in due fasi

Formazione in tre parti

La campagna di formazione è composta da tre parti. Innanzitutto si sostengono finanziariamente ospedali, case di cura e organizzazioni di assistenza e cura a domicilio che partecipano alla formazione pratica di infermieri diplomati. In secondo luogo, se necessario, si sosterranno finanziariamente coloro che svolgono una formazione in cure infermieristiche presso una scuola universitaria professionale (Sup) o una scuola specializzata superiore (Sss). Infine, le Sup e le Sss riceveranno contributi per aumentare il numero di posti disponibili per la formazione. In totale, la Confederazione e i Cantoni stanzieranno fino a un miliardo di franchi sull’arco di otto anni per promuovere la formazione. Inoltre, con un importo pari a otto milioni di franchi su quattro anni, la Confederazione sosterrà progetti destinati a promuovere l’efficienza nell’assistenza medica di base, in particolare l’interprofessionalità.