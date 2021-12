Curafutura e Fmh consegnano nuova versione del Tardoc

L’associazione Curafutura - che riunisce CSS, Helsana, Sanitas e KPT - e la Federazione dei medici svizzeri (FMH) hanno consegnato ieri al Consiglio federale una nuova versione della struttura tariffaria per le prestazioni mediche ambulatoriali (Tardoc). Dopo l’approvazione, si aspettano che entri in vigore il 1° gennaio 2023.

Per Curafutura ed FMH, solo il Tardoc offre una struttura tariffaria generale ambulatoriale che riflette le prestazioni mediche in modo completo. Non c’è un altro modo veloce per sostituire il Tarmed, dato che lo sviluppo delle tariffe forfettarie ambulatoriali non è ancora sufficientemente avanzato.