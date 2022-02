Cultura, “la via verso la normalità è ancora lunga”

Malgrado l'annuncio dell'alleggerimento delle misure anti-Covid, per il ritorno alla normalità ci vorrà tempo, ha indicato oggi la Taskforce Culture in una presa di posizione in chiusura alla conferenza stampa del Consiglio federale. L'organizzazione mantello chiede un programma di rilancio per il settore culturale come quello previsto per il turismo.

Taskforce Culture favorevole ad allentamenti

La Taskforce Culture si dice favorevole agli allentamenti nonché ad una revoca anticipata delle restrizioni, che segnano duramente il settore culturale da ormai quasi due anni. Nonostante gli sviluppi positivi, il mondo della cultura è però lungi da un immediato ritorno alla normalità, avverte l'organizzazione mantello. Nell'ambito culturale non è possibile ricominciare un'attività da un giorno all'altro. La pianificazione delle tournée lega gli organizzatori alle politiche sanitarie degli altri paesi, “che comporta una relativa dipendenza dai paesi stranieri”. Il ristagno della produzione rimane una grande sfida: il “pericolo” che tutte le attività riprendano in contemporanea e che di conseguenza ci sia una “saturazione” è reale.

“Colpo di scure” evitato

La Taskforce Culture sottolinea che le decisioni politiche prese in Svizzera hanno finora evitato il “colpo di scure” per la cultura. “Tuttavia sarebbe un errore fatale credere che, venendo meno le restrizioni, tutte le misure di sostegno e compensazione non siano più necessarie per nessuno”, prosegue. In questo contesto, l’organizzazione mantello chiede un “programma di rilancio per la cultura”, come quello che il Consiglio federale ha deciso per il settore del turismo, citando a questo proposito la Germania e il suo programma “Neustart Kultur”.