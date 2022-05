Crollo di seracchi travolge alpinisti in Vallese

Due persone sono morte stamani sul Grand Combin, in Vallese, dopo che un crollo di seracchi ha travolto una quindicina di alpinisti. Altre nove persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Lo ha indicato la polizia vallesana in una nota. L’allarme è stato dato stamattina alle 6.20. Il crollo dei blocchi di ghiaccio è avvenuto a 3400 metri in una zona chiamata “Plateau du Déjeuner”, mentre gli alpinisti - 17 divisi in vari gruppi - stavano scalando il Gran Combin lungo la “Voie du Gardien”.