Crollo della fiducia dei consumatori in aprile

In aprile l’indicatore generale della fiducia calcolato sulla base di un sondaggio trimestrale condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) è sceso a -27,4 punti, a fronte del -3,8 di gennaio, già in calo rispetto al +3,4 di ottobre e al +7,6 di luglio 2021, che era stato il valore più elevato da oltre 10 anni.

Come durante la prima ondata

Il mese scorso l’indicatore è così sceso nettamente sotto la media a lungo termine, che è di -5 punti. Per ritrovare una flessione più marcata bisogna risalire alla primavera del 2020, quando scoppiò la pandemia di coronavirus. I nuclei familiari sono molto meno ottimisti sullo sviluppo economico dei prossimi dodici mesi: il relativo indice è a -31,4 punti, assai inferiore alla media pluriennale. Gli intervistati si aspettano peraltro un’evoluzione congiunturale debole, ma non un crollo economico paragonabile a quello di due anni or sono.