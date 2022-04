Crisi ucraina: dure critiche al Consiglio federale

Il mancato passaggio di informazioni Stando alla missiva datata 4 aprile, di cui Keystone-Ats ha ottenuto copia, questi due organi avevano analizzato la situazione prima dell'attacco russo all'Ucraina il 24 febbraio, ma senza informare il Consiglio federale. A detta dei parlamentari, tale mancata informazione è all'origine dell'impreparazione dimostrata dal Consiglio federale al momento dell'invasione. Per fare il suo lavoro, la DelSic fa affidamento sul Comitato ristretto Sicurezza nell’identificare i dossier pertinenti. Nel caso dell’Ucraina, questi obiettivi non sono stati “raggiunti”. La Segreteria di Stato dell’economia (Seco), responsabile delle sanzioni, non è stata coinvolta; ciò vale anche per Segreteria di Stato della migrazione (Sem), responsabile per la gestione del flusso di rifugiati.

Le critiche

I parlamentari giudicano perlomeno carente la capacità di valutare le conseguenze dirette della guerra, in particolare per quanto attiene alle sanzioni economiche, che per estensione non hanno precedenti, e il flusso di profughi. Non è la prima volta che la DelCG critica il Governo: negli ultimi tempi rimproveri sono stati formulati per il cyberattacco alla Ruag nel 2016, per il caso Crypto e, più recentemente, la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan. Ai parlamentari non è nemmeno chiaro come mai nel Comitato ristretto Sicurezza sia rappresentato solo il capo del Sic e non quello dell'esercito, Thomas Süssli o, in sua vece, un altro ufficiale di grado elevato. “A quanto pare, nel Dipartimento della difesa e nel Consiglio federale, prevale l’opinione che la questione della guerra in Ucraina non riguardi l’esercito”, si legge nella lettera. L’assenza del capo dell’esercito era già stata fatta notare dalla Delegazione delle commissioni della gestione in occasione del caso Crypto.