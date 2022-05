Crisi alimentare? “Rinunciamo al Bio”

Le rese dell’agricoltura biologica possono essere inferiori fino al 50% a seconda del prodotto, afferma Fyrwald sulle colonne della Nzz am Sonntag. Per il Ceo di Syngenta - gruppo specializzato, tra le altre cose, nella produzione di prodotti fitosanitari e sementi - “la conseguenza indiretta è che le persone muoiono di fame in Africa, perché noi mangiamo sempre più prodotti bio”.

Terza via

Malgrado Syngenta produca pesticidi e sementi geneticamente modificate, Fyrwald afferma di non opporsi all’agricoltura biologica per favorire gli interessi di Syngenta, gruppo rilevato nel 2017 dal gigante cinese ChemChina. Il settore realizza infatti alti profitti con i prodotti bio, poiché i consumatori sono pronti a pagare molto per questo, fa notare il Ceo. Fyrwald propone una terza via in agricoltura, che non è né solo convenzionale, né unicamente biologica. Il suo concetto di “agricoltura rigenerativa” prevede la rotazione delle colture come nell’agricoltura biologica e allo stesso tempo propone un uso mirato di pesticidi e Ogm allo scopo di aumentare le rese.