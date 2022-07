Crescono i prezzi delle auto nuove e d’occasione

I prezzi per auto nuove e d’occasione in Svizzera sono nettamente aumentati negli ultimi mesi, sostenuti dai problemi di approvvigionamento di alcune componenti, ma anche dalla crescita della domanda. A fine giugno, il sito Autoscout24.ch contava 111’000 veicoli d’occasione e 23’000 nuovi. La media per quest’ultima categoria era di 54’730 franchi, cifra in aumento di 4000 franchi (+8%) su base annua, si legge in un comunicato odierno del portale. Per le occasioni la crescita è del 14% a una media di 29’916 franchi.

Problemi nelle forniture di microchip e materie prime

“A causa dei problemi di forniture di microchip e materie prime, così come dell’aumento generale della domanda, il mercato automobilistico era quasi prosciugato in alcune sue zone a fine 2021”, ha spiegato Maurice Acker di Autoscout24. Secondo quest’ultimo, “i prezzi delle auto d’occasione sono aumentate in maniera generale negli ultimi 25 anni, poiché la qualità dei veicoli nuovi non ha cessato di migliorare”. Per quel che riguarda i mezzi elettrici, il loro prezzo è salito in maniera “sproporzionata” nei primi sei mesi dell’anno, con una crescita del 16% a una media di 51’071 franchi.