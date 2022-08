Crescono ancora i fallimenti a luglio

Dopo l’incremento dei fallimenti nel primo semestre 2022 in Svizzera (+28,3%), anche il mese di luglio ha registrato un forte aumento. Stando allo studio condotto da Crif, che ha preso in considerazione le aziende iscritte nel Registro di commercio e per le quali è stato dichiarato il fallimento a luglio 2022, si sono registrate +24,2% di dichiarazioni di fallimento rispetto a un anno fa. In percentuale i Cantoni che hanno registrato il maggiore incremendo sono Ticino (+228,6%), Basilea-Città (+225%) e Vallese (+161,5%). È invece diminuito il numero di fallimenti nei Cantoni Lucerna (-29,6%) e Zurigo (-11,7%).