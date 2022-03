Credit Suisse, tagliato stipendio CEO

La vicenda

Nel 2021 Thomas Gottstein ha ricevuto un totale di 3,8 milioni di franchi, in calo del 43% rispetto ai 6,5 milioni ricevuti per il 2020, secondo il rapporto annuale pubblicato oggi. Il salario fisso è rimasto stabile a 2,9 milioni, mentre i bonus sono scesi a 0,8 milioni dai 3,6 milioni dell'anno precedente. Gottstein ha assunto la carica di CEO di Credit Suisse a metà febbraio 2020. Nella valutazione del CEO per il 2021, il consiglio di amministrazione sottolinea le “sfide reputazionali” e l’impatto finanziario negativo della debacle dell’hedge fund americano Archegos, che è costato alla banca quasi 5 miliardi di franchi, così come lo scandalo dei fondi Greensill, dal nome della società di factoring britannica fallita. Questi casi hanno portato il Credit Suisse a rivedere la sua cultura del rischio e la sua governance, sottolinea il rapporto.