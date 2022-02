Credit Suisse respinge le accuse

“Il Credit Suisse respinge fermamente le accuse e le insinuazioni sulle presunte pratiche commerciali della banca. Le questioni presentate sono prevalentemente storiche, in alcuni casi risalenti agli anni 40, e i resoconti di queste questioni si basano su informazioni parziali, imprecise o selettive fuori contesto, con conseguenti interpretazioni tendenziose della condotta aziendale della banca. Sebbene per legge Credit Suisse non possa commentare le relazioni con i potenziali clienti, possiamo confermare che le azioni sono state intraprese in linea con le politiche e i requisiti normativi applicabili nei momenti rilevanti, e che le questioni correlate sono già state affrontate” si legge nel comunicato.

E conclude “In qualità di istituto finanziario leader a livello mondiale, Credit Suisse è profondamente consapevole della propria responsabilità nei confronti dei clienti e del sistema finanziario nel suo insieme per garantire il rispetto dei più elevati standard di condotta. Queste accuse dei media sembrano essere uno sforzo concertato per screditare non solo la banca ma il mercato finanziario svizzero nel suo insieme, che ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni. In linea con le riforme dei mercati finanziari in tutto il settore e in Svizzera, nell’ultimo decennio Credit Suisse ha adottato una serie di importanti misure aggiuntive, tra cui considerevoli ulteriori investimenti nella lotta alla criminalità finanziaria. In tutta la banca, Credit Suisse continua a rafforzare il proprio quadro di conformità e controllo e, come abbiamo chiarito, la nostra strategia pone la gestione del rischio al centro della nostra attività”.