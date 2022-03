Credit Suisse applica tutte le sanzioni contro la Russia

Credit Suisse ha assicurato oggi che sta attuando tutte le sanzioni internazionali contro la Russia, decise dopo l'invasione dell'Ucraina. La banca ha anche fornito informazioni sulla sua esposizione in Russia. Le posizioni di credito nette della banca con la Russia alla fine di dicembre ammontavano a 848 milioni di franchi. Questo importo include i derivati e le posizioni della banca d'investimento, le posizioni commerciali con la banca universale svizzera, così come i prestiti lombard e altri tipi di prestiti con l'unità di gestione patrimoniale internazionale, precisa un comunicato.

“Abbiamo sistemi per rispondere ai rischi”

"Le posizioni della banca in relazione alla Russia sono attualmente ben gestite e abbiamo sistemi appropriati per rispondere ai rischi associati a questa situazione", ha detto il Ceo Thomas Gottstein, citato nel comunicato. La banca "applica per principio tutte le sanzioni, in particolare quelle dell'Unione europea, degli Stati Uniti e della Svizzera", ha aggiunto.