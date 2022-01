Covid, Swissmedic omologa il farmaco Regkiroma

Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ha deciso di omologare temporaneamente in Svizzera un trattamento per il COVID-19 a base di anticorpi monoclonali antivirali: si tratta del Regkirona di iQone Healthcare Switzerland. Lo indica oggi l’ente in una nota. Il concentrato per soluzione per infusione Regkirona è indicato per il trattamento di adulti affetti da COVID-19, se non è necessaria un’ossigenoterapia o un’ospedalizzazione e se esiste un elevato rischio di sviluppare un decorso grave.