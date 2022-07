Covid, “serve strategia per l’autunno”

È il parere dell’infettivologo Huldrych Günthard, che chiede all’UFSP di lavorare in tal senso. Manca inoltre una terapia specifica per il Long Covid, il quale non viene riconosciuto come un problema prioritario, rileva l’esperto. “Le persone a volte non sono in grado di lavorare per mesi”